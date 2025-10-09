Қытай сирек жер элементтері технологияларына экспорттық бақылауды күшейтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай жердің сирек элементтеріне қатысты өнімдер мен технологияларға экспорттық бақылаудың жаңа шаралары енгізілгенін жариялады, деп хабарлайды ҚХР Сауда министрлігі.
Министрлік бейсенбі күні экспорттық бақылау мәселелері бойынша екі ресми хабарлама жариялады. Бірінші құжатқа (No61) сәйкес, егер олар сирек жер элементтеріне қатысты болса, құрамында Қытайдан шыққан компоненттері бар шетелдік тауарларға шектеу қолданылады.
Ведомство өкілі атап өткендей, соңғы кезде жекелеген шетелдік ұйымдар мен жеке тұлғалар мұндай материалдарды тікелей немесе өңдегеннен кейін үшінші тұлғаларға беріп, олар әскери және басқа да нәзік салаларда пайдаланған. Оның айтуынша, бұл әрекеттер Қытайдың ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан немесе қауіп төндірді және халықаралық тұрақтылыққа теріс әсер етті. Сондықтан үкімет ұлттық мүдделерді қорғау және ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық міндеттемелерін орындау үшін мұндай тауарларға экспорттық бақылау орнату туралы шешім қабылдады.
Жаңа шаралармен қамтылған өнімдер тізімі шектеулі. Бұл ретте медициналық көмек, денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдай немесе апатты жоюға қажетті экспорт лицензиялаудан босатылады.
Екінші хабарлама (№ 62) сирек жер элементтеріне қатысты технологияларға экспорттық бақылауды енгізеді.
- Шетелдік ұйымдар мен жеке тұлғалар Қытайдан заңсыз түрде тиісті технологияларды алып, оны әскери материалдар өндіруге пайдаланған. Жаңа шаралар осындай тәуекелдердің алдын алуға, ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға және сирек жер материалдарын жеткізудің жаһандық тізбегінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған, - деп атап өтті ведомство өкілі.
Екі құжат жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.
Еске салсақ, тамыз айында Қытай билігі сирек кездесетін металдарды өндіруге, балқытуға және қайта өңдеуге бақылауды күшейтуге бағытталған уақытша ережелерді жариялады.
Бұған дейін Қытайда сирек кездесетін ірі металл кеніші табылғанын жазған болатынбыз.