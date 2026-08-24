Қытай СІМ: Қазақстанды Құрылтай сайлауының сәтті өтуімен құттықтаймыз
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Линь Цзянь кезекті баспасөз мәслихатында қазақстандықтарды алғашқы Құрылтай сайлауының сәтті өтуімен құттықтады. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады.
Оның айтуынша, тату көрші әрі мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктес ретінде, Қытай Қазақстанның тәуелсіз әрі дербес, ұлттық ерекшеліктеріне сай келетін даму жолымен жүруіне қолдау көрсетеді.
— Қазақстанда ұзақ мерзімді тұрақтылықтың сақталғанын, экономиканың дамып, өркендегенін көргіміз келеді. Қазақстанның мемлекетті гүлдендіру жолында жаңа әрі зор жетістіктерге жетуіне тілектеспіз, — деді Қытай СІМ өкілі.
Линь Цзянь Қытай тарапы Қытай-Қазақстан қатынастарын дамытуға зор мән беретінін атап өтті.
— Қытай тарапы Қазақстанмен бірге мемлекет басшылары қол жеткізген маңызды уағдаластықтарды мұқият жүзеге асырып, өзара тиімді жан-жақты ынтымақтастықты тереңдетуге және Қытай-Қазақстан қатынастарын жаңа деңгейге көтеруге күш салуға дайын, — деді ол.
Еске сала кетейік, енбі күні Бейжіңде адам тәрізді роботтар арасындағы екінші Дүниежүзілік ойындардың ашылу салтанаты өтті.