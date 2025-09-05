Қытай спорт индустриясының көлемін 1 трлн долларға дейін жеткізуді көздеп отыр
АСТАНА. KAZINFORM – ҚХР билігі 2030 жылға қарай жаһандық ықпалы бар бірқатар спорт кәсіпорындары мен жарыстарын қалыптастыруды жоспарлап отыр, бұл отандық спорттық индустрияның көлемін 7 трлн юаньнан (шамамен 985,2 млрд доллар) астамға жеткізуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды Kazinform.
Қытай билігі сабақтас салалардың жоғары сапалы дамуын ынталандыру бойынша ауқымды күш-жігердің бөлігі ретінде спорт экономикасының тұтыну әлеуетін ашуға ұмтылып отыр. Бұл туралы Xinhua ақпарат агенттігі хабарлап, ҚХР Мемлекеттік кеңесі шығарған тиісті құжаттың бірқатар ережелерін келтірді.
Құжат алты аспект бойынша 20 шараны белгілейді, соның ішінде спорттық тауарлар мен іс-шараларды жеткізуді кеңейту, спорт саласындағы тұтынуды ынталандыру, спорт бизнесін қолдау және аралас салаларда жаңа өсу нүктелерін құру.
Нақты шараларға ашық ауадағы спорт индустриясын дамыту, қысқы экономиканы нығайту, спорттық құрал-жабдықтарды жаңарту, спорт саласындағы тұтыну сценарийлерін кеңейту, ынтымақтастықты тереңдету кіреді.
Сондай-ақ, спорт саласын цифрландыруды ілгерілету және т.б. күш-жігер жұмсалады.
