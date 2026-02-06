Қытай спутниктік хабарламалардың жалпыға қолжетімді сервисін іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай жерүсті ұялы байланыс желілері қолжетімсіз болған жағдайда үздіксіз байланыс орнатуға арналған, ұлттық BeiDou навигациялық спутниктік жүйесіне негізделген жаңа қысқа хабарламалар сервисін ресми түрде іске қосты, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі Xinhua агенттігіне сілтеме жасап.
Жаңа инфрақұрылым қолданыстағы мобильді байланыс жүйесін толықтырып, шалғай таулы аймақтарға сапарлар кезінде, ашық теңізде жұмыс істегенде немесе табиғи апаттар салдарын жою барысында байланыс қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді.
BeiDou мүмкіндіктерінің кең көлемде енгізілуі спутниктік технологиялардың арнайы құралдар қатарынан күнделікті қолданылатын қызмет түріне айналып келе жатқанын көрсетеді.
Сервис үйлесімді смартфон иелеріне ұялы байланыс жоқ аймақтарда тікелей спутник арқылы мәтіндік хабарламалар алмасуға мүмкіндік береді.
Қытайдың үш ірі байланыс операторы — China Mobile, China Telecom және China Unicom — бұл қызметті өз желілерінде қолданысқа енгізіп үлгерді.
Абоненттер сервисті SIM-картаны немесе телефон нөмірін ауыстырмай-ақ қоса алады.
Қазіргі таңда бұл функцияны қытайлық жетекші брендтердің шамамен 60 смартфон үлгісі қолдайды.
Осыған дейін Қытай төмен орбиталы интернет-спутниктерінің жаңа тобын ғарышқа ұшырғаны мәлім болды.