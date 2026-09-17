Қытай теңізден бортында тоғыз спутнигі бар Gravity-1 зымыран-тасығышын ұшырды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай сәрсенбі күні «Инъли-1 Y3» (Gravity-1 Y3) зымыран-тасығышын ұшырып, оның көмегімен тоғыз спутникті жоспарланған орбиталарына сәтті шығарды, деп хабарлайды Синьхуа.
Ұшыруды Тайюань спутник ұшыру орталығы Шанхай жағалауындағы теңіз акваториясынан жүзеге асырды. Бортында Қытайдың «Цяньфань» (Spacesail) спутниктік тобына кіретін жаңа спутниктер және EUHT технологиясын сынауға арналған бір аппарат болған зымыран-тасығыш Бейжің уақытымен таңғы сағат 6:00-де ұшырылды. Миссия толық сәтті орындалды.
Бұл миссия Қытайдың бір реттік теңіздік ұшыру кезінде пайдалы жүктің массасы мен орбита биіктігі бойынша жаңа рекорд орнатты. Пайдалы жүктің таза массасы 3 тоннадан асып, аппараттар шамамен 800 шақырым биіктікке шығарылды. Зымыран-тасығышты әзірлеген қытайлық коммерциялық ғарыш компаниясы OrienSpace мәліметінше, бұл теңізден ұшыру тәсілінің орта және ірі көлемдегі спутниктерді орбитаға шығаруға жарамды екенін көрсетті.
Қазіргі уақытта Gravity-1 зымыран-тасығышы теңізден төрт рет ұшырылып, олардың барлығы сәтті аяқталған. Бүгінгі миссия аталған зымыран-тасығыштың төмен Жер орбитасында ірі спутниктік интернет шоғырын құру аясында спутниктер тобын ғарышқа алғаш рет шығаруы болды.
OrienSpace мәліметінше, Gravity-1 бортындағы спутниктер Шанхайда жасалған, ал оларды ұшыру Шанхай маңындағы теңіз акваториясынан жүзеге асырылған. Жердегі және теңіздегі ресурстардың осылайша үйлесуі коммерциялық ғарыш аппараттарын өндіру мен оларды ұшырудың жалпы тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
Осыған дейін Қытай 2030 жылға дейін Жер мен Ай арасында халықаралық спутниктік желі құруды көздейтін Cislunar CubeSat Constellation ғылыми бағдарламасын іске қосқанын жазғанбыз.