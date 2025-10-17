Қытай төтенше жағдайлар саласына ЖИ-ді енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Төтенше жағдайлар министрлігі табиғи және техногендік сипаттағы апаттарды бақылау және әрекет ету жүйесіне жасанды интеллект технологияларын ауқымды түрде енгізетінін мәлімдеді, деп хабарлайды ҚХР Төтенше жағдайлар министрлігі.
Ғылым және ақпараттандыру департаментінің директоры Вэй Пиняннің хабарлауынша, ведомство төтенше жағдайларды «ақылды басқару» ұлттық жүйесінің орталық элементіне айналып отырған «Цзюань» ЖИ моделін белсенді түрде қолданып отыр.
Оның айтуынша, модель бүкіл ел бойынша жағдайды нақты уақыт режимінде бақылауға және электр қуатын, байланыс пен көліктегі үзілістерді қоса алғанда ықтимал «үш есе өшіру» аймақтарын белсенді түрде анықтауға мүмкіндік береді. Жедел тексеруден кейін жүйе автоматты түрде ескертулер жіберіп, жедел қызмет әрекеттерін үйлестіреді.
«Цзюань» ЖИ жоғары дәлдікпен талдауды қамтамасыз ететін құжаттар, ережелер және практикалық істердің ауқымды кейстер бойынша оқытылды. Модель министрліктің күнделікті жұмысына біріктірілген.
Тексеру кезінде жүйе заң бұзуды анықтау және шараларды ұсыну үшін жай ғана суретке түсіру жеткілікті. Биылғы жылы Нинбо қаласындағы «Чжужецао» тайфуны кезінде ол бейнеағындарды өздігінен талдап, ескертулер жіберіп, құтқарушыларға қауіптің алдын алуға көмектесті.
Вэй Пинъянь жасанды интеллект төтенше жағдайларды басқаруды модернизациялаудың басты бағыты болатынын атап өтті. Оның айтуынша, министрлік жаңа интеллектуалды мүмкіндіктерді дамыту және бүкіл жүйенің тиімділігін арттыру үшін «Цзюань» моделін дамытуды жалғастырады.
