Қытай туристерінің жаңа жылдық таңдауы: Қазақстан топ-7 бағыттың қатарында
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан ҚХР туристері үшін танымал 7 шетелдік бағыт қатарына кірді.
Қазақстан жаңа жылдық мерекелер кезеңінде ҚХР туристері арасында ең сұранысқа ие шетелдік бағыттардың топ-7 қатарына кірді. Бұл туралы Қытайдың ірі онлайн-туроператорларының бірі Tongcheng Travel жариялаған «2026 жылғы жаңа жылдық мерекелерге арналған туристік үрдістер туралы» есепте көрсетілген.
— Деректерге сәйкес биылғы желтоқсан айының басынан жаңа жылдық мерекелерге дейінгі кезеңде Қытайдың ірі қалаларынан Қазақстанға әуе билеттерін броньдау саны өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 50% астам артқан. Қонақүйлерді броньдау көрсеткіші 80% аса өсті.
Қытайдың шығу туризмі құрылымында Орталық Азия мен Солтүстік Еуропа бағыттарына қызығушылықтың артып келе жатқаны атап өтіледі. Қазақстан қысқы демалыс пен белсенді туризм түрлері үшін перспективалық бағыт ретінде өз позициясын нығайтып келеді. Қытай туристері арасында ең танымал қалалар — Алматы мен Астана, — делінген Қазақ туризм хабарламасында.
Tongcheng Travel сарапшылары Қазақстандағы тау шаңғысы орындарына саяхатқа сұраныс қараша айының соңынан бастап артқанын атап өтеді.
Атап өткен жөн, биылғы 11 айда ҚХР-дан Қазақстанға келушілер қатары 876 мыңнан асты. Ал 2024 жылдың 12 айында бұл көрсеткіш 655 мың болған. Бұл елімізге деген жоғары қызығушылық деңгейін, Қазақстанды Қытай туристік нарығында ілгерілету, визалық рәсімдерді жеңілдету және екі ел арасындағы тікелей әуе қатынастарын кеңейту бойынша жүйелі жұмыстың тиімділігін көрсетеді.
