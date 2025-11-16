Қытай Санаэ Такаитидің мәлімдемесінен соң Жапонияға қарсы қысымды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай Сенкаку аралдарына жағалау күзетінің кемелерін жіберді, деп хабарлайды Bild басылымы.
Аталған оқиға жапон-қытай қарым-қатынасындағы шиеленісті күшейтті.
Шиеленіс Жапония премьер-министрі Санае Такайчидің Қытайдың Тайваньға шабуылы жағдайында әскери жауап қайтару мүмкіндігін мойындаған мәлімдемелерінен кейін болды. Бұл сөздер Бейжіңнің қатал реакциясын тудырды, ол азаматтарды Жапонияға барудан бас тартуға шақырды.
Сонымен қатар Тайвань Қорғаныс министрлігі кейінгі 24 сағатта Қытайдың 30 әскери ұшағы оның әуе кеңістігіне және 7 кеменің жағалау суларына кіргенін хабарлады. Арал билігі мұны Қытайдың үздіксіз қысымы деп атады.
