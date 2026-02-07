Қытай жалған ChatGPT және DeepSeek қызметтері үшін компанияларға айыппұл салды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың Нарықты реттеу жөніндегі мемлекеттік басқармасы (SAMR) пайдаланушыларды алдау мақсатында өздерін OpenAI-дың DeepSeek және ChatGPT қызметтері ретінде көрсеткен бірқатар компанияға айыппұл салды.
AZƏRTAC агенттігінің хабарлауынша, бұл шара жасанды интеллект секторындағы жосықсыз бәсекелестік пен зияткерлік меншік ұрлығына қарсы күрестің кезекті қадамы болды.
Қытай нарық реттеушісі Tencent Holdings компаниясына тиесілі WeChat суперқосымшасында жалған ChatGPT сервисін іске қосқаны үшін Shanghai Shangyun Internet Technology компаниясына 62 692,70 юань (9 034 доллар) айыппұл салды.
SAMR жұма күні жариялаған мәлімдемеге сәйкес, аталған сервис өзін OpenAI чат-ботының ресми қытайлық нұсқасы ретінде көрсетіп, пайдаланушыларды жаңылыстырған және оларды ЖИ көмегімен диалог жүргізу үшін ақы төлеуге мәжбүрлеген. Бұл Қытайдың жосықсыз бәсекелестікке қарсы заңын бұзу болып саналады.
Тағы бір жағдайда Hangzhou Boheng Culture Media компаниясы «DeepSeek-ті жергілікті орналастыру» қызметін ұсынған рұқсатсыз веб-сайт жасағаны үшін 30 мың юань (4 323 доллар) айыппұл салынды.
Алаяқтық сайтта ресми DeepSeek платформасына өте ұқсас қаріптер, белгішелер және бет дизайны пайдаланылған.