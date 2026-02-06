Қытайға Қазақстаннан 1767 тонна зығыр жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Жуырда Қытайдың солтүстік-батысындағы Нинся-Хуэй автономиялық ауданының әкімшілік орталығы — Иньчуань қаласына Қытай–Орталық Азия трансшекаралық жүк тасымалдары аясында Қазақстаннан 1767 тонна зығыр тұқымы жеткізілді. Бұл туралы Синьхуа ақпарат агенттігі жазды.
Уақтылы жеткізілген бұл ауыл шаруашылығы шикізаты жоғары сапалы өсімдік майын өндіру үшін өңделеді. Аталған өнім биыл 17 ақпанға сәйкес келетін ай күнтізбесі бойынша дәстүрлі Қытай Жаңа жылын (Чуньцзе — Көктем мерекесі) тойлау қарсаңында тұтынушылар арасында артатын сұранысты қанағаттандыру мақсатында мерекелік алдындағы нарыққа шығарылатын болады.
Chinanews.com.cn интернет-порталының хабарлауынша, зығыр тұқымының бұл ірі партиясы Қытай–Қазақстан шекарасын Қорғас өткізу пункті арқылы кесіп өтіп, бондтық режимде Иньчуань теміржол логистикалық орталығының оңтүстік жүк паркіне жеткізілген. Одан әрі жүк дереу автокөлік арқылы қаланың кешенді бондтық аймағына тасымалданып, сол жерде терең өңдеуден өтеді. Зығыр тұқымынан өндірілген тағамдық өсімдік майы Иньчуань қаласының және оған іргелес аудандардың нарықтарына сатылымға шығарылады.
Нинся-Хуэй автономиялық ауданы Қытайдағы зығыр тұқымын өңдеу мен тұтынудың негізгі өңірлерінің бірі болып саналады. Қытай–Орталық Азия бағытындағы теміржол жүк тасымалы маршруттарының іске қосылуы бұл ауыл шаруашылығы өнімін трансшекаралық жеткізуді арзандатып, жеделдетумен қатар, жергілікті агроөнеркәсіп кешені кәсіпорындарын тұрақты шикізатпен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді, деп атап өтті сала өкілдері.
Еске сала кетсек, «Қазақстан темір жолы» ҰК» деректеріне сәйкес, 2025 жылғы қыркүйектен 2026 жылғы 31 қаңтарға дейін 5,8 млн тонна астық экспортталған.