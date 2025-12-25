Қытай жеке чатта да «әдепсіз» хат жазысуға тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайда 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Қытай Халық Республикасының қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін жазалау туралы заңының» жаңа нұсқасы күшіне енеді. Құжат әдепсіз ақпарат таратқаны үшін жазаны айтарлықтай күшейтуді қарастырып отыр, деп хабарлайды жергілікті БАҚ.
Жаңартылған нормалар цифрлық ортадағы «құқықтық вакуумды» жояды. Енді байланыстың кез келген арнасы, соның ішінде мессенджерлер, әлеуметтік желілер және жеке хабарламалар арқылы эротикалық мазмұнды жібергендерге әкімшілік жауапкершілік қолданылады.
Заңның жаңартылған 80-бабына сәйкес, ақпараттық желілер мен телефон байланысы арқылы әдепсіз материалдарды (кітаптар, фотосуреттер, бейне және аудио) өндіру, тасымалдау, сату, жалға беру немесе тарату үшін келесі жазалар қарастырылып отыр:
* 5 мың юаньға дейін (шамамен 700 АҚШ доллары) айыппұл салынып, 10-нан 15 күнге дейін әкімшілік қамауға алу.
* Ұсақ заңбұзушылықтар үшін – 5 күнге дейін қамауға алу немесе 1000-нан 3 мың юаньға дейін (140-420 АҚШ доллары) айыппұл салу.
* Егер контент кәмелетке толмағандарға әсер етсе, жаза ең қатаң түрде қолданылады.
Жаңа тәжірибеде қоғамдастықтың модерациясына ерекше назар аударылып отыр. ҚХР сот органдарының түсіндірмелеріне сәйкес, әкімшілердің әрекетсіздігі қылмыстық қудалауға әкелуі мүмкін. Порнографиялық материалдар таратылатын 30 немесе одан да көп адамнан тұратын топтарды құру және басқару қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Түзетулерді қабылдағанға дейін Қытайда мұндай контентті жеке тарату көбінесе этикалық қылық болып қарастырылған.
Бұған дейін Қытай киберқауіпсіздік туралы заңын жаңартқанын жазған едік.