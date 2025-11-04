KZ
    Қытай жерді қашықтан зондтайтын жаңа спутнигін ғарышқа ұшырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Дүйсенбі күні Қытайдың оңтүстігіндегі Хайнань аралдық провинциясындағы Вэньчан ғарыш айлағынан жаңа қашықтан зондтау спутнигі сәтті ұшырылды. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.

    Қытай қашықтан зондтайтын жаңа спутнигін ғарышқа ұшырды
    Фото: Синьхуа

    Жерді қашықтан зондтауға арналған «Яогань-46» спутнигін көкке көтерген «Чанчжэн-7» /Long March-7/ зымыран тасығышы Бейжің уақытымен 11:47-де ғарыш айлағынан ұшырылды. Спутник есептелген орбитаға сәтті шықты.

    Спутник негізінен табиғи апаттардың алдын алу және залалын азайту, ұлттық жер ресурстарын зерттеу, сондай-ақ гидрология, метеорология және басқа да салалардағы зерттеулер үшін пайдаланылмақ.

    «Чанчжэн» /«Ұлы жорық»/ сериясындағы зымыран тасығыштарының бұл 605-ші сапары екен.

    Еске сала кетсек, бұған дейін ғарышқа 10 мыңнан астам Starlink спутниктері шығарылғанын жаздық.

