Қытай жыл соңына дейін 32 миллионнан астам автокөлік сатуды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Қытай шамамен 32,3 миллион автокөлік сатуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігі Синьхуаға сілтеме жасап.
Қытай билігі автокөлік секторының өсуін тұрақтандыру бойынша 2 жылдық жұмыс жоспарын жариялап, 2025 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 32,3 миллион автокөлік сату мақсатын қойды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 3%-ға артық.
Құжатқа сәйкес, Қытай Халық Республикасының Өнеркәсіп және ақпараттандыру министрлігін қоса алғанда, 8 мемлекеттік орган бірлесіп жариялаған мәліметтерге сүйенсек, 2025 жылы жаңа энергия көздеріне негізделген көліктердің сатылымы шамамен 15,5 миллион бірлікке жетіп, көрсеткіштің өсуін шамамен 20%-ға жеткізеді.
Бұл жылы басқа мақсаттарға автомобиль экспортының тұрақты өсуі мен автомобиль өнеркәсібіндегі қосылған құнның 6%-ға артуы кіреді. 2026 жылға қарай сала тиімділік, сапа және ауқымды арттырумен тұрақты өсімді сақтайды деп күтіліп отыр.
Жоспар 4 негізгі салада 60-тан астам іс-шараны қамтиды, оның ішінде ішкі сұранысты ынталандыру, өндіріс-өткізу тізбектерін нығайту, бизнес климатын оңтайландыру және ашықтық пен ынтымақтастықты тереңдету.
Егер сұраныс туралы айтсақ, онда NEV нарығын кеңейту және интеллектуалды қосылған көлік құралдарын алға жылжыту бойынша шаралар жоспарланған.
Құжатта 700 мыңнан астам қосымша NEV-дің 25 қалада қоғамдық көлік, такси және логистика секілді секторларда пилоттық режимде енгізілетіні көрсетілген.
