Қытайда 2026-2030 жылдарға арналған ұлттық даму жоспарының жобасы ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай астанасында «Екі сессия» деп аталатын елдің жоғары кеңесші және заң шығарушы органдарының жыл сайынғы отырыстары басталды. Биыл бұл іс-шаралардың стратегиялық маңызы зор, өйткені делегаттар Қытайдың 2026-2030 жылдарға арналған 15-ші бесжылдық даму жоспарын бекітеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Сәрсенбі, наурыздың 4-і күні халық мәжілісінде Қытай Халықтық саяси консультативтік кеңесінің 14-ші ұлттық комитетінің 4-ші отырысы ашылды. Сессия 11 наурызға дейін жалғасады. Ашылу салтанатына ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин, партиялық және мемлекеттік органдардың жетекшілері, дипломатиялық корпус өкілдері қатысты.
ҚКХП ұлттық комитетінің төрағасы Ван Хунин өз баяндамасында өткен кезеңді қорытындылап, Қытайдың 14-ші бесжылдықты сәтті аяқтағанын атап өтті. Ол осы кезеңде Қытай экономикалық қуаты, ғылыми-техникалық әлеуеті және қорғаныс қабілеті бойынша жаңа көрсеткіштерге қол жеткізгенін атап өтті.
Дәл осы күні Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысының дайындық отырысы өтті. Заң шығарушы органның негізгі отырысы 5-12 наурыз аралығына жоспарланған.
ҰКП сессиясының күн тәртібінде үкімет жұмысының есебін, 2026-2030 жылдарға арналған ұлттық экономикалық және әлеуметтік дамудың 15-ші бесжылдық бағдарламасының жоспарының жобасын, 2025 жылға дейінгі экономикалық және әлеуметтік даму жоспарының орындалуы туралы есеп, 2026 жылға арналған жоспардың жобасын және басқа да құжаттарды қарау бар.
«Екі сессия» барысында қабылданған шешімдер өзгермелі жаһандық ахуал жағдайында Бейжіңнің алдағы 5 жылдағы экономикалық бағытын анықтайды. Жаңа бесжылдық елдің сандық өсімнен жоғары технологиялар мен инновацияларға негізделген сапалы дамуға көшуінің шешуші кезеңі болады деп күтіліп отыр.
Еске сала кетсек, бұған дейін Қытайдың «екі сессия» отырысы және оның маңызы туралы жазғанбыз.