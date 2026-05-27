Қытайда әлемдегі алғашқы автономды басқарылатын электронды микроскоп жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай ғалымдары толық автономды жұмыс істей алатын әлемдегі алғашқы интеллектуалды электронды микроскопты таныстырды, деп хабарлайды БЕЛТА.
Бейжіңде адамның араласуынсыз жұмыс істей алатын әлемдегі алғашқы интеллектуалды электронды микроскоп жүйесі «Юаньян-1» таныстырылды. Әзірлемені Қытай Ғылым академиясы Далянь химиялық физика институтының мамандары жүргізді. Бұл туралы TV BRICS «Кэцзи жибао» газетіне сілтеме жасай отырып хабарлады, деп жазды БелТА.
Жүйе үлгіні беруден бастап кескіндерді алуға және деректерді талдауға дейінгі бүкіл зерттеу процесін автоматты түрде басқарады. Бұл микроәлемді зерттеуді дәлірек және тиімді етеді.
Жарықтанатын электронды микроскоптар материалтану, энергетика, химия өнеркәсібі және биология ғылымдарында кеңінен қолданылады. Алайда бұрын мұндай құралдарды пайдалану қолмен басқаруды қажет ететін, бұл зерттеулерді баяулатып, нәтиже дәлдігіне әсер еткен.
Жаңа жүйені жасау үшін ғалымдар ҚҒА Шэньян автоматтандыру институтының зерттеушілерімен бірлесіп микроскопты автономды қабылдау, талдау және басқару алгоритмдерін жасады.
Жоба аясында мамандар жоғары вакуум жағдайында интеллектуалды үлгіні беру, кескінді автоматты түрде реттеу, нанометрлік өлшемді нысандарды нысанаға алу және кескінді нақты уақыт режимінде өңдеу және талдау сияқты бірнеше негізгі міндетті шешті.
Әзірлеушілердің атап өтуінше, бұл технология жасанды интеллектті жоғары дәлдіктегі ғылыми зерттеулерде қолданудың жаңа мүмкіндіктерін ашатынын және энергетика, химиялық инженерия, материалтану және өмір туралы ғылымдарды дамыту үшін жоғары сапалы деректердің үлкен көлемін жасауға мүмкіндік береді.
