Қытайда әлемдегі ең биік көпір ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың оңтүстік-батысындағы Гуйчжоу провинциясында орналасқан әлемдегі ең биік көпір жексенбі күні таңертең көлік қозғалысы үшін ашылды, деп хабарлайды Kazinform Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Көпір үш жылдық құрылыстан кейін шатқал арқылы жүру уақытын екі сағаттан екі минутқа дейін қысқартады.
Гуйчжоу таулы аймағындағы Бейпан өзенінен 625 метр биіктікте орналасқан Хуацзян шатқалы көпірі Сан-Францискодағы Алтын қақпа көпірінен шамамен 9 есе биік.
Негізгі аралығы 1 420 метр болатын көпір таулы аймақта салынған.
«Жердегі жарықшақ» деп аталатын Хуацзян шатқалын алып жатқан ұзындығы 2 890 метрлік құрылым әлемдегі екінші үлкен экономиканың қарқынды дамып келе жатқан инфрақұрылымдық желісінің соңғы буыны саналады.
Бұрын әлемдегі ең биік деп саналатын Бейпан өзені көпірі Хуацзян шатқалы көпірінен сәл ғана 100 шақырым жерде орналасқан. 2016 жылы көлік қозғалысы үшін ашылған алдыңғы рекордшы көпір палубасы мен өзен беті арасындағы тік 565,4 метр қашықтыққа ие болды.
Осы жылдар ішінде Қытайдың аз дамыған провинцияларының бірі Гуйчжоу таулы аймағында 30 мыңнан астам көпір салынды, оның үшеуі әлемдегі ең биік деп есептелінеді. Әлемдегі ең биік 100 көпірдің жартысы осы Қытай провинциясында орналасқан.
Еске сала кетейік, осыған дейін Қытайда әлемдегі ең биік көпір ашылатынын хабарлаған едік.