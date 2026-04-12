Қытайда автонарық қарқынды өсім көрсетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда 2026 жылдың наурыз айында автокөлік өндірісі мен сатылымы ақпанмен салыстырғанда айтарлықтай өсті, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл туралы Қытай автомобиль өнеркәсібі қауымдастығы мәлімдеді.
Қауымдастық деректеріне сәйкес, наурызда 2,92 млн автокөлік шығарылып, 2,9 млн-ы сатылған. Бұл көрсеткіштер айлық есепте сәйкесінше 74,4% және 60,6%-ға артқан.
Электр және гибрид көліктерді қамтитын жаңа энергия көздеріндегі (NEV) автокөліктер де жоғары өсім көрсетті: өндіріс көлемі 1,23 млн, ал сатылым 1,25 млн-ға жеткен.
Жалпы, 2026 жылдың бірінші тоқсанында елде 7,04 млн автокөлік өндіріліп, 7,05 млн-ы сатылған. Ал NEV сегментінде өндіріс 2,97 млн, сатылым 2,96 млн болды.
Чэнь Шихуанің айтуынша, екінші тоқсанда да өсім жалғасады деп күтілуде. Бұған трейд-ин бағдарламалары, тұтынушылық сұранысты ынталандыру шаралары және алдағы Пекин халықаралық автосалоны аясында жаңа модельдердің таныстырылуы әсер етпек.
