Қытайда биофармацевтикалық кәсіпорында үш адам тұншығып қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Жергілікті төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, тағы үш зардап шеккен адам ауруханаға жеткізілді, олардың жағдайы қазіргі уақытта тұрақты, деп хабарлайды Синьхуа.
Сәрсенбі күні шамамен сағат 22:25-те Қытайдың шығысындағы Цзянси провинциясының Цзиньсянь уезінде орналасқан биофармацевтикалық кәсіпорында болған оқиға салдарынан үш адам құтқарушылардың барлық күш-жігеріне қарамастан тұншығып көз жұмды.
Бұл туралы бейсенбі кешке жергілікті билік хабарлады.
Оқиғадан кейін жергілікті билік төтенше жағдайларға ден қою жоспарын дереу іске қосып, оқиға орнында шұғыл жұмыстарды ұйымдастырды, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетті және салдарын жою шараларын қабылдады.
Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтау бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
