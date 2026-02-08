Қытайда биотехнологиялық зертханада болған жарылыстан 5 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың солтүстігіндегі Шаньси провинциясында биотехнологиялық компанияның шеберханасында болған жарылыс салдарынан 5 адам қаза тапты, деп хабарлайды Анадолы.
Жарылыстың себебі әзірге белгісіз, тергеу жүргізіліп жатыр.
Жарылыс таңертең Шуоцзоу қаласына қарасты Шаньинь уезінде орналасқан Jiapeng компаниясының шеберханасында болған.
Іздеу-құтқару топтары жарылыс кезінде шеберханада жұмыс істеп жүрген бес адамның мәйітін тапты.
Жарылыстың нақты себебі әлі анықталған жоқ, оқиға бойынша тергеу басталды.
Қытайда өндірістік және қойма нысандарында инфрақұрылымның тозуы немесе қауіпсіздік шараларының жеткіліксіздігі салдарынан кейде адам өліміне әкелетін апат болып тұрады.
Соңғы рет 18 қаңтарда Қытайдың солтүстігіндегі Ішкі Моңғолия автономиялық ауданындағы Баотоу қаласында Baogang United Steel мемлекеттік компаниясына тиесілі зауытта болған жарылыс нәтижесінде 10 жұмысшы қаза тапқан еді.
