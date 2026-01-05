Қытайда алғаш рет ғарышкерлерге арналған үңгірдегі жаттығулар аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM – 28 қытайлық ғарышкерден құралған топ ел тарихында алғаш рет үңгір жағдайында өткен дайындық бағдарламасын сәтті аяқтады. Бұл жаттығулар ұзақ мерзімді орбиталық ұшулар мен болашақ Айға бағытталған пилотталатын миссиялар алдында тіршілік ету дағдылары мен психологиялық төзімділікті шыңдауға бағытталған. Бұл туралы China Daily басылымы жазды.
Хабарланғандай, жаттығуларды Чунцин муниципалитетінің Улун ауданындағы Қытай ғарышкерлерін даярлау орталығы ұйымдастырған және олар шамамен бір айға созылған.
Төрт топқа бөлінген қатысушылар Цельсий бойынша орташа температурасы шамамен 8 градус және ылғалдылығы 99%-ға жететін табиғи үңгір ортасында алты күн, бес түн өткізді.
Бағдарлама оннан астам мамандандырылған бағытты қамтыды. Ғарышкерлер қоршаған ортаны бақылап, үңгір жүйелерін картаға түсіріп, көрінудің шектеулі жағдайында жердегі басқару органдарымен байланыс орнатты. Қараңғылық пен сенсорлық оқшаулану стресін жеңуге бағытталған психологиялық және мінез-құлықтық жаттығуларға бөлек блок арналды.
Курс барысында экипаждар ғылыми тапсырмаларды орындап, жабық кеңістікте тіршілікті қамтамасыз ету ресурстарын тиімді басқаруды үйренді. Жаттығулардың практикалық бөлігі суық және ылғалды ортада тар туннельдер мен тік жартастарда жүру үшін жоғары деңгейдегі физикалық төзімділікті талап етті.
Бұл жоба халықаралық тәжірибенің жалғасы және дамуы болды. 2016 жылы қытайлық ғарышкер Е Гуанфу Италияда Еуропалық ғарыш агенттігінің осындай оқу-жаттығуларына қатысқан, алайда қазір Қытай өзінің даярлық жүйесін енгізді.
Орталық мұндай қарқынды бағдарламаларды тұрақты түрде өткізу ниеті туралы мәлімдеді. Жақын арада ғарыш бағдарламасының тәжірибелі қатысушылары да, жаңадан келгендер де оқудан өтеді. Бұл экипаждардың экстремалды факторларға бейімделуін жүйелі түрде жақсартуға және болашақта басқарылатын планетааралық миссиялардың сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұған дейін ғарышта ұзақ уақыт қалып қойған тайконавтар Жерге оралғанын жаздық.