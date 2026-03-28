Қытайда елдегі алғашқы барбекю колледжі ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Хунань провинциясының Юэян қаласында наурыз айында Қытайдағы барбекю индустриясының мамандарына арналған алғашқы академиялық бағдарламаға қабылдау басталды. Бұл бірегей жоба студенттерге бір уақытта білім туралы диплом мен кәсіби практикалық дағдылар алуға мүмкіндік береді, деп хабарлайды China Daily.
Юэян барбекю колледжі — қаладағы Ашық университет пен жергілікті салалық қауымдастықтың бірлескен жобасы. «Дәреже + дағды» форматындағы жоғары білікті кадрларды даярлау бағдарламасы бұрын көбіне бейресми шәкірттікке сүйенген саланы жүйелеуге бағытталған.
Қала экономикасы үшін барбекюге байланысты қоғамдық тамақтану секторы маңызды рөл атқарады. Мұнда 2000-нан астам профильдік мейрамхана жұмыс істейді, шамамен 50 000 адам еңбек етеді, ал жылдық өндіріс көлемі 2 млрд юаньнан (шамамен 290 млн АҚШ доллары) асады.
Оқу үдерісі гибридті модель бойынша ұйымдастырылған: онлайн курстар офлайн сабақтармен ұштасады. Бұл мамандарға жұмыстан қол үзбей білім алуға мүмкіндік береді. Оқу бағдарламасы ингредиенттерді таңдаудан бастап көмірдің қызуын бақылау, дәм үйлесімдерін әзірлеу және мейрамхананы басқаруға дейінгі толық өндірістік тізбекті қамтиды.
Оқытуға 30-дан астам шеф-аспаз тартылған, ал сарапшылар тобы білім беру стандартының негізіне айналған үш арнайы оқу құралын әзірледі.
Негізгі бағдарлама студенттері 2,5–3 жыл ішінде теориялық білім алып, кейін бір айлық практикалық интенсивтен өтеді. Соның нәтижесінде академиялық диплом және еңбек пен кадрлар жөніндегі мемлекеттік органдар мойындайтын кәсіби біліктілік сертификатын алады.
Біліктілігін жедел арттыруды көздейтіндер үшін бір айлық қысқа мерзімді курс қарастырылған.
Ол тек тәжірибелік дағдыларға бағытталған және аяқталған соң сертификат беріледі.
