Қытайда химиялық зауыттағы өрт кезінде 1200-ден астам адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Юньнань провинциясының оңтүстік-батысындағы Куньмин қаласындағы химиялық зауытта болған өрт салдарынан 1257 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Xinhua.
Оқиға сейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша сағат 11:50 шамасында Цзиньнин ауданында сары фосфорды тиеу кезінде болды. Өрт салдарынан улы түтін шығып, айналадағы аудандарда ауа сапасы нашарлаған.
Билік мәліметінше, өрттен ешкім зардап шеккен жоқ, қаза тапқандар туралы ақпарат түскен жоқ. Өрт сөндіру-құтқару бригадалары жалынды жергілікті уақыт бойынша сағат 22:07–ге дейін толығымен сөндірді.
Ауданда фосфор бесқышқылының жоғары деңгейі тіркелді, бірақ сәрсенбі күні таңғы сағат 8:00–ге дейін көзді шектеу шаралары қабылданғаннан кейін бұл көрсеткіш төмендеді.
Кәсіпорын жұмысын толығымен тоқтатты. Оқиға орнында экологиялық мониторинг жалғасып жатыр, арнайы комиссия апаттың себебін анықтап жатыр.
Осыған дейін Қытайдың Фуцзянь провинциясы Цюаньчжоу қаласына қарасты Цзиньцзян уездік қаласындағы аяқ киім фабрикасында болған өрт салдарынан 28 адам қаза тапқанын хабарладық.