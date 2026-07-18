Қытайда көшкін астынан тоғыз адам құтқарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың оңтүстік-батысындағы Чунцин өңірінде болған көшкіннен кейін үйінді астынан тоғыз адам құтқарылды. Іздестіру-құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр, деп хабарлайды Анадолы.
CGTN телеарнасының хабарлауынша, көшкін болғанын жергілікті билік те растады.
Құтқарушылар үйінді астынан тоғыз адамды алып шықты. Олардың барлығы ауруханаға жеткізілді.
Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Сондай-ақ табиғи апат салдарынан тұрғын үйлерге зақым келгені хабарланды.
Бұған дейін Алматы облысы Қарасай ауданындағы Жаңатұрмыс ауылында «Ақсай карьері» ЖШС аумағында Ақсай өзенінің жағасы шайылып, карьердің солтүстік-батыс бөлігінде топырақ опырылғаны хабарланған болатын.