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    Қытайда көшкін астынан тоғыз адам құтқарылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың оңтүстік-батысындағы Чунцин өңірінде болған көшкіннен кейін үйінді астынан тоғыз адам құтқарылды. Іздестіру-құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр, деп хабарлайды Анадолы.

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    Фото: Anadolu

    CGTN телеарнасының хабарлауынша, көшкін болғанын жергілікті билік те растады.

    Құтқарушылар үйінді астынан тоғыз адамды алып шықты. Олардың барлығы ауруханаға жеткізілді.

    Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Сондай-ақ табиғи апат салдарынан тұрғын үйлерге зақым келгені хабарланды.

    Бұған дейін Алматы облысы Қарасай ауданындағы Жаңатұрмыс ауылында «Ақсай карьері» ЖШС аумағында Ақсай өзенінің жағасы шайылып, карьердің солтүстік-батыс бөлігінде топырақ опырылғаны хабарланған болатын.

     

    Қытай Әлем
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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