Labubu ойыншығы туралы анимациялық фильм түсіріледі
АСТАНА. KAZINFORM — Pop Mart және Sony Pictures Entertainment әлемге танымал болған танымал жұмсақ ойыншық Labubu басты кейіпкер болатын анимациялық фильмді бірлесіп түсіру жоспарын жариялады, деп хабарлайды Синьхуа.
Қазіргі уақытта фильм әзірлеудің бастапқы кезеңінде. Баспасөз хабарламасына сәйкес, жобада Labubu-дың қиял-ғажайып әлемін үлкен экранға шығару үшін түсірілім мен компьютерлік графика үйлестіріледі. Бұл туралы бейсенбі күні дизайнерлік коллекциялық өнімдер мен поп-мәдениет индустриясындағы жетекші компаниялардың бірі Pop Mart мәлімдеді.
Анимациялық фильмнің продюсері әрі режиссері ретінде «Паддингтон», «Паддингтон 2» және «Вонка» фильмдерімен танымал Пол Кинг бекітілді. Бұл туралы бас кеңсесі Бейжіңде орналасқан қытайлық компания хабарлады.
BAFTA сыйлығына ұсынылған режиссер фильмнің сценарийін марапаттарға ие сценарист әрі драматург Стивен Левенсонмен бірге жазады. Оның белгілі жұмыстарының қатарында «Қымбатты Эван Хансен» (Dear Evan Hansen) бар.
Сондай-ақ ақпаратқа сәйкес, фильмнің атқарушы продюсері болып дизайнер Касинг Лунг тағайындалды.
Pop Mart компаниясының мәліметінше, Pop Mart пен Sony Pictures Entertainment арасындағы бұл ынтымақтастық «The Monsters» сериясын коллекциялық әлемнен үлкен экранға шығарудағы маңызды кезең саналады.
Осыған дейін АҚШ-тың Тұтыну өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі комиссиясы (CPSC) жас балаларға үлкен қауіп төндіретін Лабубу ойыншықтары туралы ескерту жасады.
Әлем бойынша бір жылда 100 млн-нан астам Labubu ойыншығы сатылғаны белгілі болды.
Бұдан бөлек қытайлық ойыншық өндіруші Labubu-дың нарықтағы құны «Газпромнан» асып түскені анықталды.