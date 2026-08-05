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    Қытайда магнитудасы 4,1 болатын жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық сейсмологтар Қытай аумағында магнитудасы 4,1 болатын жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Қазақстан ұлттық деректер орталығы.

    Землетрясение в Китае
    Фото: Қазақстан ұлттық деректер орталығы

    Жедел мәліметке сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылғы 5 тамызда Астана уақытымен сағат 03:43-те (4 тамызда Гринвич уақыты бойынша 22:43) Қытай аумағында болған.

    Жер сілкінісінің эпицентрі 41,19 градус солтүстік ендік пен 78,47 градус шығыс бойлықта орналасқан. Магнитудасы – mb=4,1, энергетикалық класы – K=9,4.

    Айта кетейік, бұған дейін Әзербайжанда магнитудасы 3,2 болатын, Мысырдың солтүстігінде және Жаңа Зеландия жағалауында магнитудасы 5,6 болатын жер сілкіністері тіркелген.

    Қытай Табиғи апат Жер сілкінісі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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