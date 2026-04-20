Қытайда кітап оқитын адамдардың үлесі 82,3%-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM – Цифрлық оқуға деген үрдіс күшейіп келе жатқан жағдайда, Қытайда оқырман халықтың жалпы үлесі 2025 жылы 82,3 пайызға жетті. Бұл көрсеткіштер дүйсенбі күні жарияланған жалпыұлттық сауалнама нәтижесінде белгілі болды, деп хабарлайды Синьхуа.
Аталған көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда 0,2 пайыздық тармаққа өскен. Бұл Қытайдың елде «оқитын қоғам» қалыптастыру бағытындағы күш-жігерін айқындайды.
Сауалнаманы Қытайдың баспасөз және басылымдар академиясы жүргізіп, оның нәтижелері Наньчан қаласында (Қытайдың шығысындағы Цзянси провинциясының әкімшілік орталығы) өткен халық арасында оқуды насихаттау жөніндегі 5-конференцияда жарияланды.
Сауалнамаға сәйкес, 2025 жылы Қытайдың ересек азаматтары қағаз және электронды форматты қоса алғанда орта есеппен 8,39 кітап оқыған. Ал цифрлық оқуға арналған шығармалардың жалпы саны 70 миллион атаудан асты.
Сондай-ақ зерттеу нәтижесі өткен жылы Қытай ересектерінің 80,8 пайызы цифрлық оқумен айналысқанын көрсетті. Аудиокітаптар мен кітаптарға арналған бейнерецензияларға қызығушылық та артқан: 2024 жылы бұл көрсеткіштер тиісінше 38,5 және 5,7 пайыз болса, 2025 жылы 38,7 және 6,3 пайызға жеткен.
Жоғары сұраныс нарықтың дамуына серпін берді. Сауалнамаға сәйкес, Қытайдың жаппай цифрлық оқу нарығы соңғы бес жылда екі есеге жуық өсіп, 30,25 млрд юаньнан (шамамен 4,4 млрд АҚШ доллары) 59,48 млрд юаньға дейін ұлғайған.
Соған қарамастан, қағаз кітаптар өз тартымдылығын сақтап отыр: Қытай ересектерінің 45,9 пайызы әлі де осы форматты басқа оқу түрлерінен жоғары қояды. Ал мазмұн жағынан көркем әдебиет ерекше сұранысқа ие болған.
Бұл қоғамның цифрлық оқудың ыңғайлылығын пайдаланғанымен, терең ойға бойлау, жүйелі білім алу және рухани баюға деген қажеттілігінің төмендемегенін көрсетеді.
Қытай баспагерлер қауымдастығының төрағасы У Шулинь цифрлық дәуірде терең оқу жеке даму, кәсіби жетістік және адамгершілік тәрбиенің негізі болып қала беретінін айтты.
Ол цифрлық оқуды дұрыс бағыттауды күшейтіп, оқырмандарды «үзік-үзік қараудан» «терең оқуға» көшуге ынталандыру арқылы терең оқу мәдениетін қалыптастыруға шақырды.
Айта кетелік Бүгін ел кітапханаларында «Кітапхана түні» акциясы өтеді.