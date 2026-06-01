Қытайда пошта жөнелтімдерін сұрыптауға роботтар тартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың оңтүстігіндегі Гуанчжоу қаласында пошта қызметінің өндірістік үдерістеріне адамтектес роботтар енгізілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі меншікті тілшіс.
Автоматтандырылған жүйелер жүктерді анықтау және сұрыптау міндеттерін орындайды. Роботтар интеллектуалды тану және дербес шешім қабылдау функцияларымен жабдықталған.
Инновациялық жабдық Гуанчжоу пошта орталығының «Цзянгао» логистикалық кешенінде іске қосылды. Бір адамтектес роботтың өнімділігі сағатына 1200-ге дейін пошта жөнелтілімін өңдеуге мүмкіндік береді.
Роботтандырылған жүйелерді енгізу жүк ағыны көлемінің артуы жағдайында логистиканың тиімділігін арттыруға бағытталған. Қалыпты режимде пошта орталығы тәулігіне орта есеппен 6,5 миллион жөнелтілімді өңдейді, ал жүктеме ең жоғары кезеңдерде бұл көрсеткіш 10 миллионнан асады.
Бұған дейін Қытайда цифрлық паспорты жоқ адамтектес роботтарды сатуға тыйым салынатыны хабарланған болатын.