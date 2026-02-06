Қытайда робототехника назарын механикадан басқару жүйелеріне аудара бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайлық антропоморфты робот өндірушілері өздерінің даму стратегияларын қайта бағдарлауды бастап, негізгі назарын аппараттық құралдарды жетілдіруден озық интеллектуалды жүйелерді жасауға аударды, деп хабарлайды South China Morning Post.
Хабарланғандай, нейрожелілік басқару модельдерін әзірлеудегі жетістіктер қазір сала тарапынан осы технологияларды нақты коммерциялық пайдалануға көшудің негізі ретінде қарастырылып отыр.
Бұл трендті жақында Шэньчжэньде орналасқан Dobot компаниясының толық өлшемді Atom гуманоидтарының үшінші партиясын жеткізу туралы жариялаған кейс растап отыр. Жаңа машиналардың басты ерекшелігі – «көру-тіл-әрекет» қағидаты бойынша жұмыс істеп отырған моделінің интеграциясы.
Бұл архитектура роботқа қатаң бағдарламалық жасақтама алгоритмдерін ғана емес, сонымен қатар нақты өндірістік ортадағы белгісіздікке икемді түрде жауап беруге мүмкіндік беріп отыр. Алдыңғы буын роботтарынан айырмашылығы, қазіргі заманғы роботтар екіжақты нұсқауларды түсінеді және контекстке негізделген дербес шешімдер қабылдай бастады.
Dobot компаниясы қоршаған жағдайды ұғыну арқылы бейімделу дағдысы гуманоидтарды өнеркәсіптік секторға толық көлемде енгізудің бастамасы болатынын атап өтті.
Morgan Stanley болжамынша, 2026 жыл өнеркәсіп пен капитал нарықтарында «интеллектуалды» вектордың үстемдік ету кезеңі болады. 2024 жыл прототиптер тұсаукесерлерінің белгісімен ерекшеленді, 2025 жылы назар механика мен өткізгіштерді жетілдіруге аударылған, ал қазіргі цикл бағдарламалық шешімдердің аппараттық құралдарға қарағанда басымдығын нығайтады.
