Қытайда роботтар басқа роботтарға арналған бөлшектер шығара бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайлық Eyou Robot Technology компаниясы адамға ұқсас роботтар үшін буындар өндірісі бойынша әлемдегі алғашқы автоматтандырылған желісін іске қосты, деп хабарлайды Global Times.
Қазіргі уақытта жасанды интеллект роботтарға жүгіру, секіру және сальто жасау сияқты күрделі қозғалыстарды үйретті. Дегенмен, инженерлер ең дамыған прототиптерді қолмен жинап, дәлдеумен айналысып келеді. Бұл жаппай өндірісті ұйымдастыруды қиындатты.
Шанхайда іске қосылған автоматтандырылған өндіріс желісі жеке зертханалық үлгілерден кең көлемді өндіріс кезеңіне өтуге мүмкіндік берді. Жаңа зауыттың жобалық қуаты жылына 100 мың бөлшекті өндіруге бағытталған, ал болашақта бұл көрсеткіш 300 мың бірлікке дейін ұлғайтылады.
Компанияның негізін қалаушы Сунь Цзэцзюдің мәлімдеуінше, бұл кезең қол еңбегінен интеллектуалды өнеркәсіптік өндіріске көшу деп бағаланады. Қазіргі уақытта компания Шанхайда орналасқан AGIBOT компаниясына әлемдегі алғашқы жаппай өндірілетін гуманоид роботтарының компоненттерін жеткізіп отыр.
Айта кету керек, буын модульдері роботтардың маңызды құрамдас бөлігі саналады. Олардың дәлдігі мен тұрақтылығы роботтың қозғалысының сапасын анықтайды. Қазіргі кезде бұл бөлшектер гуманоид роботтың жалпы құнының шамамен жартысын құрайды.
Бұған дейін Қытайдың робототехника саласындағы жетекші әзірлеушілерінің бірі UBTECH еуропалық аэроғарыш концерні Airbus-пен өнеркәсіптік роботтарды жеткізу туралы келісім жасасты.