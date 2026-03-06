Қытайда шетелдік іссапарлар мен ресми қабылдауларға бөлінетін бюджет қысқарады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай үкіметі азаматтардың әл-ауқатын жақсарту үшін мемлекеттік шығындарды қысқартып, кейбір бюджет қаражатын қайта бөлді. Бұл туралы жұма күні өткен баспасөз мәслихатында Қытайдың қаржы министрі Лан Фоань мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Ведомство басшысының айтуынша, партиялық және мемлекеттік органдарға «үнемшіллікке дағдылану» туралы нұсқауды басшылыққа ала отырып, үкімет қатаң үнемдеу шараларын жүзеге асыруды көздеп отыр.
– Біз мемлекеттік аппараттың өзін-өзі ұстауы арқылы қарапайым халықтың бақуатты өмір сүруін қамтамасыз ету үшін әрбір тиынды екі есе қысқартамыз, - деді ол.
2026 жылы орталық бюджеттің шетелдік іссапарларға, автокөліктерге және ресми қабылдауларға жұмсалатын шығыстары 7%-дан астам қысқартылды, ал конференциялар мен тренингтерге арналған шығыстар 10%-ға қысқарды.
Айта кетейік, одан бөлек Қытай 2026 жылы қорғаныс шығындарын 7%-ға арттыруды жоспарлап отыр.