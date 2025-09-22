Қытайда сирек ауруларды емдеуге жеңілдіктер енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай сирек ауруы бар науқастарға қолдау көрсете бастады, деп хабарлайды Синьхуа.
Қытай сирек кездесетін аурулардың тізімін 207-ге дейін кеңейтіп, олардың емделуіне арналған шамамен 100 дәріні медициналық сақтандыруға енгізді. Бұл туралы 2025 жылғы Қытайдағы сирек аурулар конференциясында хабарланды.
Сирек кездесетін ауруларға шалдыққан пациенттер саны аз және зерттеу шығындары жоғары болғандықтан, денсаулық сақтау саласында кеңінен назар аударылмайды. Дегенмен, бірнеше мемлекеттік ұйымдардың үйлесімді күш-жігерінің арқасында Қытай мұндай ауруларды алдын алу және емдеу жүйесін жедел дамытып, науқастарға дәрі-дәрмекті физикалық және қаржылай қолжетімді етіп жатыр.
2024 жылы медициналық сақтандыру қорлары сирек ауруларға арналған дәрі-дәрмек төлеміне 8,6 млрд юань (шамамен 1,2 млрд АҚШ доллары) бөлді, бұл дәрі-дәрмектерге арналған жалпы сақтандыру төлемдерінің шамамен 7,7% құрады.
Дәрі-дәрмектерді сақтандыру арқылы жабумен қатар, Қытай қазіргі уақытта 419 медициналық мекемені қамтитын сирек ауруларды диагностикалау және емдеу бойынша ұлттық желіні дамытып жатыр.
Сонымен қатар, елде 1,15 млрд адамды қамтитын сирек аурулар туралы есеп беру жүйесі жұмыс істейді. Қазіргі уақытта бұл жүйеде 1,64 млн ауру жағдайы тіркелген.
Осыған дейін сейсенбі күні Қытай Біріккен Ұлттар Ұйымының жыл сайынғы инновациялық саясат рейтингінде алғаш рет үздік ондыққа кіріп, Германияны артқа қалдырды.