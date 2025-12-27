2200 жылдық тарихы бар: Қытайда Цинь дәуіріндегі жол табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Археологтар Ежелгі Қытай дәуіріндегі ең ірі инфрақұрылымдық жобалардың бірі — ежелгі Цинь жолының сақталған бөлігін тапты. Оған шамамен 2200 жыл болған, деп хабарлайды SCMP.
Бұл шамамен 13 шақырымдық жолдың бір бөлігі. Зерттеу нәтижелерін Шэньси провинциясындағы Юлин қаласының мәдени мұраны қорғау және зерттеу институты ұсынды. Нысанды зерттеу жұмыстары өткен жылы басталды.
Циннің тікелей жолы біздің дәуірімізге дейінгі 221-210 жылдары билікте болған Біріккен Қытайдың бірінші императоры Цинь Шихуандидің билігі кезінде салынған. Тарихи деректерге сүйенсек, жол небәрі бес жыл ішінде — мемлекет біріктірілгеннен кейін салынды. Ол солтүстік аймақтарға әскери және әкімшілік бақылауды қамтамасыз ететін жалпымемлекеттік магистраль болған.
Жол рельефтің ерекшеліктеріне қарамастан тауларды, аңғарларды және орманды алқаптарды кесіп өтіп, түзу сызықпен салынған. Жаңадан ашылған учаске Цинь империясының тарихи орталығына жақын Шэньси провинциясында орналасқан. Ежелгі уақытта жол қазіргі Сианьға жақын орналасқан мемлекеттің астанасы Сяньян қаласында басталып, ішкі Моңғолиядағы бүгінгі Баотоу аймағында аяқталды.
Археологтар мыңдаған жылдар бойы табиғи эрозия, ауылшаруашылық қызметі және урбанизация салдарынан жолдың едәуір бөлігі жоғалғанын атап өтті. Учаскеде тегістелген, тығыздалған топырақ қабаттары және нақты жоспарлау элементтері анықталды.
Қазір Цинь түзу жолын зерттеу жалғасып жатыр. Ғалымдар көне тас жолдың толық бағытын анықтап, Цинь дәуірінің инфрақұрылымдық жетістіктерінің ауқымын нақты анықтауды жоспарлап отыр.
