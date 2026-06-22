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    Қытайда тұрғын үйден өрт шығып, 6 адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Хунань штатындағы Сянси-Туцзя провинциясының Луси округінде және Мяо автономиялық префектурасында тұрғын үйден өрт шығып, алты адам қаза тапты, деп хабарлайды Синьхуа.

    өрт
    Фото: pexels

    Жергілікті биліктің мәліметінше, өрт таңғы сағат 6:21 шамасында басталған.

    Өрт сөндірілді, алайда оқиға салдарынан 6 адам көз жұмды. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.

    Еске салайық, Үндістанның Тамилнад штатында теңіз өнімдерін өңдейтін кәсіпорында аммиактың таралуынан кемінде 7 адам қаза тауып, 40-тан астам адам зардап шекті.

    Көз жұмды Әлем жаңалықтары Өрт Тұрғын үй Қытай
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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