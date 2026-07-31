Қытайда жаңадан салынып жатқан туннель құлап, төрт адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың солтүстігіндегі Ішкі Моңғолия автономиялық ауданында салынып жатқан туннель құлап, төрт адам қаза тапты. Алты адам жарақат алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі Xinhua агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға жұма күні жергілікті уақыт бойынша шамамен таңғы сағат 3:50-де Уланчаб қалалық округі Чжоцзы ауданындағы құрылыс алаңында болды. Мердігер – мемлекеттік меншіктегі China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd. компаниясы.
Оқиға орнында іздеу-құтқару жұмыстары түске дейін аяқталды. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Олардың жағдайы белгісіз.
Аймақ билігі апаттың себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрды. Құқық қорғау органдары қазірдің өзінде оқиға орнындағы қауіпсіздікке жауапты адамдарды ұстады.
Бұған дейін Қытайдың Фуцзянь провинциясы Цюаньчжоу қаласына қарасты Цзиньцзян уездік қаласындағы аяқ киім фабрикасында болған өрт салдарынан 28 адам қаза тапқанын жазған едік.