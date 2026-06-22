Қытайда жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі соңғы 11 айдағы ең төменгі көрсеткішке түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Ұлттық статистика басқармасы жариялаған мәліметке сәйкес, 2026 жылғы мамырда 16–24 жас аралығындағы жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 15,6 пайызды құрап, соңғы 11 айдағы ең төменгі көрсеткішке жетті.
Мамыр айында Қытайдағы қалалық жерлердегі жалпы зерттелетін жұмыссыздық деңгейі 5,1 пайыз болды.
25–29 жас аралығындағы азаматтар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 7,2 пайызды, ал 30–59 жас аралығындағы еңбекке қабілетті халық арасында 4,1 пайызды құрады.
Еске салсақ, Қытайда жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2023 жылғы маусымда 21,3 пайызға жеткен болатын. Кейін статистикалық әдістеме жаңартылып, 2023 жылдың желтоқсанынан бастап көрсеткіш студенттерді есепке алмастан жарияланып келеді.