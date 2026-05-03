    Қытайда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жер сілкінісінің энергетикалық класы – 12,0, деп хабарлайды Kazinform ҚР Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институтына сілтеме жасап.  

    Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты деректер орталығының хабарлауынша, Қытайда 2026 жылғы 3 мамырда жер сілкінісі тіркелді. Оқиға Астана уақытымен сағат 15:00-де (GMT 10:00) болды.

    Жер сілкінісінің эпицентрі 42,21 градус солтүстік ендік пен 88,36 градус шығыс бойлық координаталарында орналасқан.

    Магнитудасы mb=5,0 және энергетикалық класы K=12,0 деп бағаланды. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Каспий теңізінде тағы да жер сілкінісі тіркелгенін хабарлағанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
