Қытайда жер сілкінді
АСТАНА.KAZINFORM - Қытай аумағында жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Қазақстан ұлттық деректер орталығы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 23 маусымда Астана уақытымен сағат 20:29-да (Гринвич уақыты бойынша 15:29) Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелді.
Жер сілкінісінің ошағы солтүстік ендіктің 38,13 градусы мен шығыс бойлығының 95,05 градусында орналасқан.
Жер сілкінісінің магнитудасы — 5,6.
Энергетикалық класы — 12,8.
Осыған дейін Филиппиндегі жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 78 адамға жеткені туралы жаздық.