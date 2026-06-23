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    Қытайда жер сілкінді

    АСТАНА.KAZINFORM - Қытай аумағында жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Қазақстан ұлттық деректер орталығы.

    Землетрясение произошло в Китае
    Фото: Қазақстан ұлтттық деректер орталығы

    Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институты деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 23 маусымда Астана уақытымен сағат 20:29-да (Гринвич уақыты бойынша 15:29) Қытай аумағында жер сілкінісі тіркелді.

    Жер сілкінісінің ошағы солтүстік ендіктің 38,13 градусы мен шығыс бойлығының 95,05 градусында орналасқан.

    Жер сілкінісінің магнитудасы — 5,6.

    Энергетикалық класы — 12,8.

    Осыған дейін Филиппиндегі жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 78 адамға жеткені туралы жаздық.


    Оқиға Қытай Жер сілкінісі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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