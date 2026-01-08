Қытайда жерлеу қызметін реттеу ережесіне өзгерістер енгізілді
АСТАНА.KAZINFORM — Қытай үкіметі саланы бүкіл тізбек бойынша тиімді реттеу, сондай-ақ халыққа қолжетімді әрі экологиялық таза қызмет түрлерін ұсыну мақсатында Жерлеу ісін реттеу туралы ережеге түзетулер қабылдады, деп жазады Синьхуа.
Құжатты жариялау туралы жарлыққа ҚХР Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цян қол қойды. Жаңартылған ереже 30 наурыздан бастап күшіне енеді.
8 бөлім мен 73 баптан тұратын құжатта жерлеу және мәйітті жерлеу қызметтерінің әлеуметтік маңызы атап көрсетіліп, қоғамдық пайда, үнемділік, өркениеттілік және экологиялық тазалық қағидаттары бекітілген.
Ереже жерлеу қызметтерін оңтайландыруды, жерлеу дәстүрлерін реформалауды, сондай-ақ жер ресурсын үнемдейтін және экологиялық қауіпсіз жерлеу түрлерін кеңінен енгізуді көздейді.
Құжатта жерлеуді ұйымдастыруға қатысты негізгі қоғамдық қызметтердің тізбесі нақтыланып, оларды ұлттық базалық қоғамдық қызметтер жүйесіне кезең-кезеңімен енгізу қарастырылған. Сонымен қатар халықтың сұранысына сай қаржыландыру тетігі белгіленеді.
Артық төлемдердің алдын алу үшін қызметтерге баға прейскуранты енгізіледі және бекітілген тізімге кірмейтін қызметтер үшін ақы алуға тыйым салынады. Реттеуші органдарға бағаға бақылауды күшейту міндеті жүктеліп, бағаға қатысты заңбұзушылықтар нақты сипатталады.
Сондай-ақ құжатта құқық қорғау органдарының өзара іс-қимылын күшейту және қызметтердің бүкіл тізбегіне — қайтыс болғаны туралы куәлік беру, жерлеу және еске алу шараларына — жан-жақты бақылау орнату қарастырылған.
Қытайдың Әділет министрлігі мен Азаматтық істер министрлігі бірлескен баспасөз хабарламасында бұл түзетулер жерлеу саласындағы жаңа сын-қатерлерге жауап беру үшін әзірленгенін мәлімдеді.
Ведомстволардың хабарлауынша, жаңартылған ереже мемлекеттік инвестицияларды арттыруды, инфрақұрылым нысандарының санын көбейтуді, отбасылардың қаржылық жүктемесін азайтуды, қызмет көрсету қолайлылығын жақсартуды және жерлеу мен еске алу рәсімдерінде өркениетті, төмен көміртекті әрі экологиялық тәжірибелерді кеңінен насихаттауды көздейді.
Бұдан бұрын Қытай контрацептивтік құралдарға салық енгізгенін жазғанбыз.