Қытайда ЖИ арқылы басқарылатын алғашқы мейрамхана ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Ханчжоу қаласында «24 маусым» инновациялық мейрамханасы ресми түрде ашылды. Бұл қалада жасанды интеллект пен роботтық жүйелер операциялық қызметтің толық циклін қамтамасыз ететін алғашқы мекеме, деп хабарлайды жергілікті БАҚ.
Мейрамхананың екі деңгейлі кеңістігі бірыңғай технологиялық экожүйе ретінде жобаланған.
Роботтандырылған қолқұрылғылар азық-түлікті термиялық өңдеуге, кеспе және сусындар дайындауға жауапты, ал мобильді платформалар тапсырыстарды үстелдерге жеткізілуін және залдағы тазалықтың сақталуын қамтамасыз етеді.
Нысан менеджері Цай Хайтанның айтуынша, қазіргі уақытта сегіз роботтан тұратын парк жалпы жұмыс көлемінің 60%-дан астамын орындап отыр. Адамның араласуы минималды. Бес қызметкерден тұратын штат тек төлемдерді қабылдау және ингредиенттерді алдын ала дайындауда жұмылдырылған.
Жобаның негізгі техникалық ерекшелігі — гастрономиялық тәжірибені цифрландыру. Робот-аспаздардың бағдарламалық жасақтамасы кәсіби аспаздардың қимылдары негізінде құрылған жүзден астам рецептпен біріктірілген. ЖИ алгоритмдері қыздыру қарқындылығын және араластыру динамикасын басқарады, бұл сайма-сай дәмге қол жеткізуге қамтамасыз етеді.
Xialinghui жергілікті технологиялық компаниясы жүзеге асырған жоба тек коммерциялық ғана емес, сонымен қатар маңызды инфрақұрылымдық маңызға ие. Мейрамхана ресми түрде Сиху ауданының әлеуметтік асхана жүйесіне енгізілді. 60 жастан асқан тұрғындар үшін 50%-ға дейінгі жеңілдіктер қарастырылған.
Жергілікті муниципалитет өкілдері бұл нысанның жергілікті робототехника кластерін сынақтан өткізу алаңы ретінде қызмет ететінін атап өтті. Нақты пайдалану барысында алынған деректер технологияларды жаңғырту және қоғамдық тамақтану нарығыда шешімдерді одан әрі кеңейту үшін пайдаланылады.
