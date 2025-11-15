Қытайда жылжымайтын мүлік нарығындағы дағдарыс күшейді
АСТАНА. ҚазАқпарат – Қытайдың жылжымайтын мүлік нарығындағы қиындықтар Азия банктеріне жаңа қысым түсіре бастады. Кепілге қойылған нысандардың құнсыздануына байланысты 10 млрд АҚШ долларынан астам трансшекаралық несиелердің қайтарылмай қалу қаупі артып отыр.
Соңғы ақпаратқа сәйкес, Гонконгтағы Parkview Group 940 млн доллар көлеміндегі несиенің мерзімін ұзартуға тырысып жатыр. Алайда компанияның негізгі кредиторлары саналатын Тайвань банктері әзірге келісім бермеген. Нарықтағы айқынсыздық пен жылжымайтын мүлік құнының төмендеуі мұндай несиелер үшін тәуекелді күшейтіп отыр.
Осыған ұқсас жағдайды Gaw Capital басқаратын қор да бастан өткеріп жатыр. Қор 260 млн долларлық қарызды өтеу мерзімін өткізіп алды. Егер кредиторлар жақын күндері талап қойған жағдайда, бұл қарыз ресми түрде дефолт деп танылуы мүмкін. Несие берген банктер қатарында HSBC, Hang Seng Bank, UOB және бірнеше ірі тайваньдық қаржы институттары бар. Олар несиені шексіз мерзімге ұзартуға құлықсыз болғанымен, дефолт орын алса, кепіл мүлкінің бағасының төмендеуі салдарынан өздері де айтарлықтай шығынға ұшырауы ықтимал.
Parkview Group өзіне тиесілі ең ірі актив – Бейжіңдегі Parkview Green кешенін сату мүмкін болмай отыр. Ал Gaw Capital Шанхайдағы Ocean Towers кеңсе ғимаратын сатып, қарызын жабу жоспарын да жүзеге асыра алмады. Бұл нысандар нарық құлдыраған кезеңде өтімділігін жоғалтып, инвесторлар тарапынан қызығушылық күрт төмендегенін көрсетеді.
Екі несие де Қытайдағы бұрынғы жылжымайтын мүлік өрлеуі кезінде берілген трансшекаралық қаржыландыру жобаларының бір бөлігі болған. Алайда қазіргі жағдайда дәл осындай мәмілелер сыртқы шоктарға ерекше сезімтал болып отыр.
Gaw Capital сонымен қатар Шанхайдағы тағы бір жобаға қатысты 110 млн долларлық несиені қайта қаржыландыру жөнінде банктермен келіссөз жүргізіп жатыр.
Қытайдың жылжымайтын мүлік секторының проблемасы қаржы нарығына әсерін күшейте түсті. Кепіл мүлкінің құны төмендеп, сыртқы қаржыландыру көздерінің тарылуы компаниялардың қайта қаржыландыру мүмкіндігін шектеп отыр. Бұл үрдіс Қытай экономикалық өсімінің баяулауына және инвесторлар сенімінің әлсіреуіне алып келеді.
Сараптамалық бағалауларға сәйкес, қазіргі қиындықтар жалғаса берсе, аймақтағы банктердің тәуекел деңгейі ұлғайып, трансшекаралық несиелеудің көлемі қысқаруы мүмкін. Сонымен қатар, Қытайдағы жылжымайтын мүлік нарығының әлсіздігі ішкі сұранысқа да әсер етіп, экономиканың қалпына келу қарқынын тежей түсуі ықтимал.