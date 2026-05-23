    Қытайдағы шахта апаты: 82 адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың солтүстігіндегі көмір шахтасындағы апаттан 82 адам қаза тауып, 9 адам із-түзсіз жоғалған. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады. 

    Фото: © Wei Liang/ China News Service/ VCG via Getty Images

    Қытайдың солтүстігіндегі Шаньси провинциясында 82 адамның өмірін қиған көмір шахтасындағы апаттан кейін із-түзсіз жоғалған тоғыз адамды іздеу бойынша ауқымды құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

    Жергілікті төтенше жағдайларды басқару ведомствосының мәліметінше, 22 мамыр күні сағат 19:29-да Циньюань уезіндегі «Люшэньюй» көмір шахтасында газ жарылысы болған. Сол сәтте жер астында 200-ден астам адам болған.

    Жалпы саны 123 адам ауруханаларға жеткізілді. Олардың екеуінің жағдайы аса ауыр, тағы екеуі ауыр халде жатыр, ал 119 адам жеңіл жарақат алған.

    Назым Бөлесова
