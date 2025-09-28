05:50, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Қытайдағы жер сілкінісінен 9 адам зардап шекті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың солтүстік-батысындағы Ганьсу провинциясы Динси қаласының Лонгси округінде магнитудасы 5,6 балдық жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.
Дунши төтенше жағдайларды үйлестіру орталығының хабарлауынша, таңғы жер сілкінісінен 9 адам зардап шеккен. Бірақ қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ.
Жер сілкінісінен 4328 үй зардап шекті. Лонгши мен көршілес Кансиан уездерінде тұратын 7812 адам қауіпсіз аймақтарға уақытша көшірілді.
Аймақта 4-деңгейдегі жер сілкінісі туралы ескерту жарияланып, іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Айта кетейік, Абай облысы аумағында да жер сілкінісі тіркелді.