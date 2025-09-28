KZ
    05:50, 28 Қыркүйек 2025

    Қытайдағы жер сілкінісінен 9 адам зардап шекті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың солтүстік-батысындағы Ганьсу провинциясы Динси қаласының Лонгси округінде магнитудасы 5,6 балдық жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Синьхуа агенттігі.

    Қытайда 5,6 балдық жер сілкінісі болды
    Фото: Анадолы

    Дунши төтенше жағдайларды үйлестіру орталығының хабарлауынша, таңғы жер сілкінісінен 9 адам зардап шеккен. Бірақ қаза тапқандар туралы ақпарат жоқ.

    Жер сілкінісінен 4328 үй зардап шекті. Лонгши мен көршілес Кансиан уездерінде тұратын 7812 адам қауіпсіз аймақтарға уақытша көшірілді.

    Аймақта 4-деңгейдегі жер сілкінісі туралы ескерту жарияланып, іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

    Айта кетейік, Абай облысы аумағында да жер сілкінісі тіркелді.

