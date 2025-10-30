Куала-Лампурда Қытай мен АҚШ қандай келісім жасағаны белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM - Қытайдың Сауда министрлігі АҚШ делегацияларымен бейсенбі күні Куала-Лампурда өткен сауда және экономикалық келіссөздің қорытындысымен бөлісті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Ведомство өкілінің айтуынша, АҚШ фентанилге салынатын бажды 10%-ға төмендетуге және Гонконг пен Макаоның арнайы әкімшілік аудандарынан алынған өнімдерді қоса алғанда, Қытай тауарларынан алынатын өзара тарифтердің 24%-ын тоқтата тұруды бір жылға ұзартты.
Оған жауап ретінде Қытай аталған америкалық баждарға қарсы жауап шараларына тиісті түзетулер енгізеді. Екі тарап та тарифтік шектеулердің бірқатар ерекшеліктерін қолдануды ұзартуға келісті.
Сонымен қатар АҚШ қыркүйектің 29-ы күні жарияланған жаңа ереженің күшіне енуін бір жылға тоқтатты. Ережеде тізімдегі бір немесе бірнеше ұйымдарға тиесілі 50%-дан астам компанияларға субьектілер тізімі бойынша эскпорттық шектеулер кеңейтіледі.
Ал Қытай бұған жауап ретінде өзінің 9-шы қазан күні жариялаған экспортты бақылау шараларын жүзеге асыруды бір жылға шегереді және оны кейін пысықтап, механизмдерін нақтылайды.
Министр өкілінің айтуынша, америкалық тарап Қытайдың теңіз, логистика және кеме жасау салаларына қарсы бағытталған 301-ші бөлім бойынша тергеу шеңберінде көзделген шараларды енгізуді бір жылға тоқтатады.
Бұдан бөлек, тараптар фентанил айналымына қарсы күрестегі ынтымақтастық, ауыл шаруашылығы өнімдерінің саудасын кеңейту, сондай-ақ жекелеген компаниялардың қызметіне байланысты жағдайларды реттеу сияқты мәселелер бойынша қосымша келісімдерге қол жеткізді.
Екі жақ та Мадридтегі алдыңғы экономикалық және сауда келіссөздерінің нәтижелерін растады. АҚШ инвестиция саласына қатысты жақсы көзқарас танытты, ал Қытай TikTok қызметіне қатысты мәселелерді сындарлы түрде қарастыруға дайын екенін мәлімдеді.
ҚХР Сауда министрлігінің өкілі Куала-Лумпурдағы келіссөздер теңдік, өзара құрмет пен тиімділікке негізделген диалог болғанын растай отырып, оң нәтижелермен аяқталғанын атап өтті. Оның айтуынша, тараптардың ашық ынтымақтастыққа дайындығы күрделі мәселелер бойынша да шешімдерді табуға мүмкіндік береді.
Ол қол жеткізген келісімдер елеулі күш-жігердің нәтижесі болғанын атап өтіп, оларды іс-жүзінде жүзеге асыру бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруға үміт білдірді. Ведомство өкілінің пікірінше, бұл екіжақты экономикалық және сауда ынтымақтастығына, сондай-ақ жалпы әлемдік экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз етеді.