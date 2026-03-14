Қытайдың «Бэйдоу» навигациялық спутниктік жүйесі орбитада жаңғыртылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың «Бэйдоу» навигациялық спутниктік жүйесі жақын арада орбитада жаңғыртылады. Бұл жүйенің қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бұл туралы Қытайдың спутниктік навигация жөніндегі басқармасы хабарлады, деп жазады Синьхуа агенттігі.
Алдағы жаңғырту процесі бірқатар спутниктердің жұмыс жағдайын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Қытайдың спутниктік навигация жөніндегі басқармасы орбитадағы спутниктердің үйлесімді жұмысын жетілдіруді және оларды тестілеуді тұрақты түрде жүргізуді, сондай-ақ жүйенің жұмысын бақылап, оның тұрақты қызметін қамтамасыз ететінін мәлімдеді. Бұл пайдаланушыларға қызмет сапасын жақсартуға бағытталған.
Бэйдоу — толыққанды жұмыс істейтін, жоғары өнімді жаһандық спутниктік навигациялық жүйе. Қазіргі уақытта оның орбитасында 50 жұмыс істеп тұрған спутник бар.
Қытайдың спутниктік навигация жөніндегі басқармасының мәліметінше, жүйе ғаламдық позицияны анықтауда 10 метрге дейінгі дәлдікті, жылдамдықты өлшеуде секундына 0,2 метр дәлдікті, ал уақытты синхрондауда 20 наносекундқа дейінгі дәлдікті қамтамасыз ете алады.
PPP (Precise Point Positioning — дәл нүктелік позициялау) қызметінің арқасында жүйе горизонталь позицияны 0,3 метрге дейін, ал вертикаль позицияны 0,6 метрге дейін дәлдікпен анықтай алады.
Қытайдың спутниктік навигация жөніндегі басқармасының мәлімдеуінше, бұл жүйе Қытайдың экономикалық және әлеуметтік өміріне терең енгізілген. Қазіргі уақытта ол пайдаланушыларға жоғары дәлдіктегі позициялау, навигация және уақытты синхрондау қызметтерін тұрақты түрде ұсынып келеді.
