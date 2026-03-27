Қытайдың эксперименттік спутниктік топтамасы Айды толық зерттеуге жол ашпақ
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай Ғылым академиясының (CAS) Ғарыш кеңістігін пайдалану технологиялары мен инженериясы орталығы (CSU) сәрсенбі күні Жер–Ай кеңістігіндегі алыс ретроградтық орбитада (DRO) жұмыс істейтін үш спутниктен тұратын топтаманың орбитада екі жылдан бері табысты қызмет етіп келе жатқанын мәлімдеді. Бұл жоба болашақтағы Айды зерттеу жұмыстарына негіз қалап отыр, деп хабарлады Xinhua агенттігі.
Бұл туралы Бейжіңде сәрсенбі күні ашылған 2026 жылғы Чжунгуаньцунь форумының (ZGC форумы) аясында өткен «Жер–Ай кеңістігін дамыту және пайдалану» ғылыми-техникалық форумында жарияланды.
Аталған спутниктік топтама жобасы аясында әлемде алғаш рет төмен энергияны пайдалану арқылы DRO орбитасына шығару сәтті жүзеге асырылды. Қытай Ғылым академиясы әзірлеген және осы орбитаға орналастырылған DRO-A және DRO-B спутниктері бұған дейін ұшырылған Жер маңындағы орбитадағы DRO-L спутнигімен өзара өлшеу және байланыс арналарын орнатты.
DRO — Жер–Ай кеңістігінде орналасқан жоғары тұрақты орбита. Бұл кеңістік Жер маңы және Ай маңы орбиталарынан бастап, Жерден 2 миллион километрге дейінгі аралықты қамтиды.
CSU мәліметінше, жоба барысында ғарыш аппараттарының DRO орбитасында тұрақты жұмыс істеуі және төмен энергиямен маневр жасау мүмкіндігі расталды. Сонымен қатар бұл жоба бір ұшу аясында Жер–Ай кеңістігіндегі барлық Лагранж нүктелерін қамтыған алғашқы миссия болды. Бұл технологиялардың болашақтағы Айды зерттеу жұмыстарында маңызды рөл атқаратыны күтіліп отыр.
Форумға 20-дан астам мекемеден 200-ден астам өкіл қатысты. Талқылаулар Жер–Ай кеңістігіндегі инфрақұрылымды дамыту, оған қолжетімділікті арзандату және ресурстарды тұрақты пайдалану секілді негізгі мәселелерге арналды.
Қытай Ғылым академиясы президентінің орынбасары Дин Чибяо Жер–Ай кеңістігін Жерді терең ғарышпен байланыстыратын стратегиялық орталық әрі ғылыми және өнеркәсіптік трансформацияның жаңа кезеңі деп атады.
Оның айтуынша, Қытай Ғылым академиясы елдің ғарыш державасына айналу мақсатын қолдау үшін ғылыми-зерттеу институттарымен, университеттермен және компаниялармен ынтымақтастықты одан әрі нығайта береді.
Бейжің халық өкілдері жиналысы тұрақты комитеті төрағасының орынбасары Хоу Цзюньшу өз сөзінде әлемдік ғарыш қызметі таза зерттеуден зерттеу мен практикалық пайдаланудың теңгеріміне қарай бет бұрып жатқанын атап өтті.
Ол сондай-ақ Бейжіңде елдің ғарыш саласындағы негізгі ғылыми-зерттеу құрылымдарының жартысынан астамы орналасқанын және қаланың коммерциялық аэроғарыштық инновациялар орталығына айналып келе жатқанын айтты. Хоу инновацияны күшейтуге, технология мен өнеркәсіптің өзара ықпалдастығын тереңдетуге және халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге шақырды.
2026 жылғы ZGC форумы жексенбіге дейін жалғасады. Форумның негізгі тақырыбы – «Технологиялық және өнеркәсіптік инновациялардың толық интеграциясы». 2007 жылы құрылған бұл алаң бүгінде ғылыми-техникалық инновацияларды дамытуға бағытталған ірі халықаралық шаралардың біріне айналды.
