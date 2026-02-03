Қытайдың гибридті жүк таситын дрон ұшағы алғаш рет әуеге көтерілді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайда YH-1000S атты ерекше гибридті жүк дроны алғаш рет ұшты. Бұл оқиға Чунцин қаласында (Оңтүстік-Батыс Қытай) өтті, деп хабарлады Синьхуа дрон жасаушы компаниясыға сілтеме жасап.
Қытайдың Әуе және ғарыш ғылыми-техникалық корпорациясының 11-ші ғылыми-зерттеу институтының мәліметі бойынша, дебюттік ұшу кезінде YH-1000S жоғары қуатты гибридті қозғалтқышпен жабдықталған.
Бұл қозғалтқыш жаңа энергия көздерін пайдаланып, көлік құралы өндірушімен бірлесіп жасалған.
Жаңа үлгі алдыңғы YH-1000 ұшағымен салыстырғанда қысқа қону-қабылдау қашықтығына, арттырылған жүк көтергіштікке және ұшу қашықтығының ұлғаюына ие. YH-1000 алғашқы ұшуын өткен жылдың мамыр айында жасаған болатын.
Бұл ірі жүк таситын дронды жобалау кезінде әлемдік нарықтағы әлеуетті клиенттердің қажеттіліктері ескерілген.
Ұшақ халықаралық логистика мен тасымалдау, апатты-құтқару жұмыстары, табиғи апат салдарын жою, ауа райын жасанды реттеу, теңіз ортасын бақылау және теңіз шаруашылығын реттеу сияқты әртүрлі салаларда қолданылуы мүмкін.
