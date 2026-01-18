Қытайдың Гуанчжоу қаласында Қазақстанның Бас консулдығы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясының орталығы Гуанчжоу қаласында Қазақстанның Бас консулдығы ресми түрде ашылды. Бұл туралы Гуанчжоу қалалық сыртқы істер басқармасы хабарлады, деп жазды Синьхуа.
Оның консулдық округі Гуандун, Хунань, Хайнань және Юньнань провинцияларын, сондай-ақ Гуанси-Чжуан автономиялық ауданын қамтиды.
Жаңа мекеменің ашылуымен Гуанчжоудағы шет мемлекеттердің бас консулдықтарының жалпы саны 70-ке жетті.
Естеріңізге сала кетейік, соңғы жылдары еліміздің Гуанчжоумен сауда-саттық қарым-қатынасы артқан. 2025 жылдың маусым айында Қытайдың жетекші әуе компаниясы China Southern Airlines ресми түрде Гуанчжоу-Алматы тікелей бағытын іске қосты. Қазіргі уақытта рейстердің жиілігі аптасына бастапқы үштен беске дейін өсті.
Еске салайық, былтыр Ош қаласында Қазақстанның Бас консулдығы ресми түрде ашылды.