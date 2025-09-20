Қытайдың қысқа бейнефильмдері әлемді жаулап жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдың қысқа бейне платформаларындағы «қысқа бейнефильмдер» қарқынды дамып, ішкі нарықты жаулап қана қоймай, шетелдерде де кең тарап, жаһандық трендке айналып жатыр.
Бірнеше минуттық тік форматтағы бұл мини-драмалар тығыз сюжеті мен «жедел әсер» баяндауы арқылы миллиардтаған көрерменді баурап алды. 2024 жылы нарық көлемі 500 млрд теңгеден асып, 2027 жылға қарай 1000 млрд теңгеден асады деп болжанған.
Қысқа бейнефильмдер 2018 жылы Douyin және Kuaishou сияқты платформаларда пайда болып, бастапқыда пайдаланушылар жасаған контент ретінде тарады. Бүгінде бұл кәсіби индустрияға айналды. Қытайдың Синьхуа ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 2024 жылы Қытайдың желілік аудиовизуалды қауымдастығы жариялаған «Қытайдың микро қысқа бейнефильмдер индустриясының даму ақ кітабы (2024)» деректері бойынша нарық көлемі 504,4 миллиард юаньға (шамамен 31 триллион теңге) жетіп, алдыңғы жылмен салыстырғанда 34,9%-ға өсті. Бұл көрсеткіш Қытайдағы кинотеатрлардың кассалық түсімі – 470 миллиард юаньнан асып түсті.
2024 жылдың қыркүйегінде тек Hongguo қысқа бейнефильм платформасының айлық белсенді пайдаланушылары 158 миллионнан асты. Ақылы модельдердің әртүрлілігі, соның ішінде эпизод бойынша төлем және қолданба ішіндегі жарнама (IAA) арқылы табыс табу 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында шамамен 116 миллиард юань қаржы ағымын қамтамасыз етті.
Талдаулар бұл құбылыстың негізі фрагменттік ойын-сауық сұранысына бейімделуінде жатыр. Зерттеуге сәйкес, желі қолданушыларының 39,9%-ы қысқа бейнефильмдерді жиі көреді, ал 31,9%-ы ақылы түрде тұтынады. Көбінесе «бас директор», «кек алу» сияқты тартымды сюжеттерге негізделген бұл туындылар AI аудармасы мен жергілікті бейімдеу арқылы мәдени шекараларды оңай еңсереді.
Қытайдың Мемлекеттік радио және теледидар басқармасының мәліметінше, 2024 жылдың алғашқы тоғыз айында 470 қысқа бейнефильмге рұқсат берілді, бұл былтырмен салыстырғанда 35,4%-ға артық.
Қысқа бейнефильмдердің жаһандық танымалдығы ерекше байқалады. 2023-2024 жылдары 40-тан астам қытайлық қысқа бейнефильм қолданбалары шетелде 55 миллион рет жүктеліп, 1,7 миллиард АҚШ доллары көлемінде табыс әкелді. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында шетелдегі қысқа бейнефильмдердің жалпы айналымы 23 миллиард юаньнан асты, ал жыл соңына дейін 40 миллиард юаньға жетеді деп күтіледі. АҚШ табыстың 60%-дан астамын, Жапония мен Оңтүстік Корея 20%-ға жуығын, Оңтүстік-Шығыс Азия жүктеулердің 24,96%-ын қамтамасыз етті. ReelShort қолданбасы TikTok-тағы «#shortmovie» тақырыбымен 172 миллиард қаралым жинады. 2024 жылдың бірінші тоқсанында жаһандық қысқа бейнефильм қолданбаларының шығыны 1,46 миллиард долларға жетіп, былтырмен салыстырғанда 8000%-ға өсті.
Шетелдегі табыс жергілікті бейімдеу стратегиясына байланысты. Мысалы, ReelShort АҚШ-та айына 6 миллион доллардан астам табыс әкелді. ByteDance шығарған Melolo Индонезияда 100 мың реттен астам жүктелді. 2024 жылы шетелде 100-ден астам қытайлық қысқа бейнефильм қолданбалары 148 миллион рет жүктеліп, қолданба ішіндегі сатылымдар 2,52 миллиард долларға жетті. Қытайды есептемегенде, жаһандық нарық көлемі 20 миллиард доллар болды.
Қытайдың қысқа бейнефильмдері тек ойын-сауық экспорты ғана емес, мәдени алмасуды да ілгерілетіп келеді. Сарапшылар шетелдегі айлық белсенді пайдаланушылар саны 2-3 миллиардқа жетеді деп болжайды. Дегенмен, сапасыз контент пен реттеу мәселелері назар аударуды қажет етеді. Қытайдың Мемлекеттік радио және теледидар басқармасы тіркеу жүйесін енгізуге дайындалып жатыр.
Бұл тренд Қытайдың цифрлық контентінің «трафик құпия сөзінен» жаһандық мәдени өнімге трансформациялануын білдіреді. Орталық Азия елдеріне бұл тәжірибені үйреніп, өңірлік цифрлық экономикадағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді.
