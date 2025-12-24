KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:37, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қытайдың шығысында көлік тоғанға құлап, 8 адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың шығысындағы Цзянси провинциясының Пэнцзы округінде автокөлік тоғанға құлап, 8 адам қаза тапты. Бұл туралы жергілікті полиция хабарлады, деп жазды Синьхуа.

    көлік суға түсіп кетті
    Фото: autonews.ru

    Аудандық қоғамдық қауіпсіздік басқармасының мәліметінше, қайғылы оқиға сейсенбі күні сағат 16:00 шамасында ауылдағы тас жолда болған. Көлікті 49 жастағы әйел басқарған. Авткөлік жол бойындағы тоғанға түсіп кетіп, жүргізушімен бірге 8 жолаушы да мерт болды.

    Оқиға орнына полиция, өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлері дереу жетті. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 

    Бұған дейін Колумбияда мектеп автобусының апатынан 17 оқушы қаза тауып, 20-сы жарақат алғаны туралы жазған болатынбыз

    Сондай-ақ Ақтөбе облысында да автобус аударылып, 5 адам көз жұмды. Оқиға Самара–Шымкент тасжолында болған. 

    Тегтер:
    Көз жұмды Әлем жаңалықтары Қытай Жол апаты Көлік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар