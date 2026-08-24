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    Қытайдың Сычуань провинциясында магнитудасы 4,7 жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM – 24 тамызда Бейжің уақыты бойынша таңғы сағат 8:26-да Сычуань провинциясының (Қытайдың оңтүстік-батысындағы) Ибинь қаласының Чаннин уезінде магнитудасы 4,7 жер болатын сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды Синьхуа ақпарат агенттігі. 

    землетрясение
    Фото: Anadolu

    Қытай сейсмологиялық желілері орталығының (CENC) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі солтүстік ендіктің 28,33 градусы және шығыс бойлықтың 104,98 градусында, ал гипоцентрі 5 шақырым тереңдікте орналасқан.

    Осыған дейін Жапонияның Хоккайдо префектурасы жағалауында магнитудасы 5,9 болатын жер сілкінісі тіркелгенін хабарладық. 

    Әлем жаңалықтары Қытай Жер сілкінісі
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Авторлар